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Пользователи Twitter высмеяли Байдена за призыв к АЗС снизить цены

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Граждане США не увидели логики в словах президента страны Джо Байдена, после того, как он 2 июля опубликовал пост в социальной сети Twitter с требованием к владельцам автозаправок снизить цены на топливо.

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Обращение главы государства 3 июля вызвало многочисленные шутки со стороны американцев, которые оставили их в комментариях под постом своего лидера.

«Итак, мы переходим от «путинского повышения цен» к «просто бензоколонки дурят», — цитирует пользователя с ником Defiant L's «Газета.Ru».

«Ха-ха. Вы вчера обвинили [президента России Владимира] Путина. Теперь это операторы АЗС? Я действительно не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте хотя бы над логичностью», — написал пользователь David Williams.

Другие американцы посмеялись над тем, что президент страны попытался переубедить АЗС снизить цену на бензин с помощью поста в соцсети.

«Спасибо за этот твит, мистер президент. Все заправки вокруг меня мгновенно понизили цены на два доллара, потому что у них подключены уведомления о ваших твитах», — сыронизировал один из подписчиков.

«О, слава Богу, вы написали это в Twitter. Это точно поможет», — пошутил Paul Metzgar.

«Нам не нужны законы, нам нужны просто твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит. Спасибо, Джо», — резюмировал еще один американец.

2 июля Байден обратился через микроблог к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин в стране. Он указал, что адресует свое послание владельцам АЗС «во время борьбы и глобальной опасности». Президент США призвал снизить цену, которую они «взимают с каждого раздаточного крана, чтобы отразить реальную стоимость продукта».

30 июня американский лидер заявил, что американцам придется платить за бензин высокую цену столько, сколько потребуется. В ходе пресс-конференции в столице Испании по завершении саммита НАТО он снова обвинил Россию в росте цен на топливо.

16 июня спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси объяснила сложную экономическую ситуацию в США массой причин, среди которых война в Ираке и последствия пандемии коронавируса.

Ее мнение несколько разошлось с заявлением Байдена 14 июня на трибуне 29-го съезда Федерации международных профсоюзов. Тогда глава Белого дома заявил о наличии простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на топливо. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», так как только эта причина, по мнению американского лидера, является основным источником всех экономических проблем страны.

12 мая Байден заявлял, что инфляция — это сильная сторона страны, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Путина на Украине.

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