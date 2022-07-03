Мелитопольский автотракторный завод возобновил экспорт запчастей в РФ

Возобновлены поставки Мелитопольского завода автотракторных запчастей в Россию. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявила ТАСС глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.

В конце мая завод вновь заработал после трехмесячного простоя. Перед этим там изготавливалось оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Предприятие полностью запущено. До этого оно выпускало оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирных целях и производит сельскохозяйственную продукцию. Налажены поставки на территорию России, российским партнерам», — пояснила Данильченко.

С 2014 года Мелитопольский завод автотракторных запчастей перестал поставлять продукцию на рынок РФ. За эти годы доход компании упал вдвое. Предприятие было вынуждено перепрофилироваться в оборонное.

В середине марта Мелитополь перешел под полный контроль РФ.

Желающим жителям города были выданы российские паспорта, мелитопольские выпускники получили аттестаты российского образца.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожье и Херсонской области, а уже в начале июня более 380 пакетов документов жители Херсонской области подали на его получение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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