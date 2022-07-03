В Кремле ответили на высказывания западных политиков насчет фото Путина с отдыха

Кремлю не важно, кого на Западе будоражат фотографии с отдыха российского лидера Владимира Путина, главное, чтобы они нравились россиянам. Об этом 3 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас же главное не кого они взбудоражили за границей, для нас главное, что они понравились внутри страны. А кого они там будоражат и кто потом там начинает заниматься, уже по Фрейду, разглагольствованиями, ну это, наверное, их беда. Надо как-то укреплять свой моральный облик», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

26 июня лидеры «большой семерки» за обедом вспоминали Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» него.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Его коллега из Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Джонсон затем пошутил, что лидеры должны показать, что они «круче Путина».

Известные фотографии, где Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства РФ на отдых в Туву в августе 2009 года.

28 июня Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию по защите Донбасса, если бы Путин был женщиной. Он также заявил, действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

Песков тогда ответил, что такие высказывания — мечта психолога Зигмунда Фрейда для исследований.