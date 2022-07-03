Арестованный по подозрению в госизмене ученый из НГУ Колкер умер после помещения в СИЗО

В Новосибирске ученый-физик Дмитрий Колкер скончался через три дня после того, как его арестовали, подозревая в госизмене. У него был рак поджелудочной железы четвертой стадии.

Дочь Колкера Алина Миронова сказала, что ее отец был арестован в четверг, 30 июня, сотрудниками ФСБ. Из больницы его перевели в СИЗО «Лефортово». Заключение должно было продлиться до 29 августа.

«Он скончался», — сообщил ТАСС источник из медицинских кругов.

По данным нескольких средств массовой информации, причина обвинения в госизмене кроется в лекции, которая была зачитала ученым в Китае во время международной конференции.

Сын умершего Максим подчеркнул, что презентацию заранее проверили в ФСБ.

В пресс-службе НГУ сказали ТАСС, что Колкер на конференции рассказывал про разработку источников излучения для экологических, медицинских и специальных задач. Теоретически это могло быть связано с гостайной.

Физику грозило от 12 до 20 лет колонии.

Дмитрий Колкер появился на свет 7 июня 1968 года. Он работал заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), являлся автором большого числа публикаций в заграничных научных изданиях. Доктор физико-математических наук преподавал проектирование лазерных систем и физику оптических явлений. Колкер выпустил в свет 112 научных работ и стал автором трех патентов.