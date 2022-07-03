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Премьер Японии Кисида заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок допустимой закупочной цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости.

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«Ожидается, что потолок цены на нефть из России будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной», — приводит его слова агентство Kyodo.

По словам премьер-министра, мир столкнулся с ситуацией, «когда рушатся основы порядка».

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран G7 надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

17 июня глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7. Также он опроверг заявление о том, что спецоперация по защите Донбасса якобы стала причиной инфляции.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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