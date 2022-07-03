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«Ленинград Центр» и «Игора Драйв» открыли новый сезон автотеатра «Драйв-шоу»

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Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
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Российский автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области открыл летний сезон новой театральной постановкой. 2 июля там состоялась премьера шоу режиссера Феликса Михайлова «Семеро смелых».

Зрители ехали на обычную театральную постановку, однако попали на настоящую вечеринку, которую разыграли перед ними актеры шоу, показав семь разных историй о любви.

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В номерах сочетались акробатика и гимнастика, танцы и вокал и, конечно, рев самых разных моторов — от «Lada-седан — баклажан» до настоящего бара на колесах, где отмечают день рождения.

«Это огромная смесь жанров, начиная от цирковых номеров и заканчивая вокальными. Один из самых ярких номеров, который делал я, — номер «Фланелевое счастье». Это номер с кукольным реквизитом, где главный герой, один из героев, встречается с женщиной, и в трех минутах мы показываем всю его жизнь», — рассказал танцовщик, хореограф и вокалист «Драйв-шоу» Олег Хмелев.

Нынешний сезон первого в России автотеатра — уже третий. Впервые «Драйв-шоу» появилось в 2020 году. Тогда это был эксперимент, когда никуда нельзя было пойти из-за коронавируса, а в данном случае каждая компания оказалась самоизолирована в своем собственном автомобиле, и эксперимент прошел с успехом.

Благодаря сотрудничеству тандема «Ленинград Центра» и автодрома «Игора Драйв» на сцене гремит музыка, а на трассах с ревом проносятся спорткары.

«Всегда интересно посмотреть все, что есть внутри. Как раз для этого в этот раз у нас есть огромные экраны по бокам, потому что парковочная площадка тут огромная. Мы стараемся, чтобы каждый человек, кто приехал на наше шоу, увидел все, что происходит — внутри, снаружи, сбоку, в рядах», — поделилась артист «Ленинград Центра» и режиссер лайв-трансляции Виктория Чапайкина.

1 июля также сообщалось, что шоу-пространство «Ленинград Центр» и автодром «Игора Драйв» объявили о запуске нового третьего сезона «Драйв-шоу» — первого в России и единственного в Европе автотеатра. Как стало известно, режиссер-постановщик Феликс Михайлов в этом году представит зрителям постановку в формате drive-in «Семеро смелых. Хроники любовных происшествий». По ее сюжету компания друзей работает летом в доставке пиццы (зритель в процессе шоу может заказать в машину пиццу и напитки). Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают свои семь историй любовных похождений. Каждый находится в поисках девушки своей мечты и в конце концов ее находит.

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