Захарова высмеяла смену адреса посольства США в Москве на координаты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 июля отреагировала на то, что посольство США в Москве убрало свой адрес на сайте. После того как площадь перед посольством официально стала называться площадью Донецкой Народной Республики, теперь на сайте американской дипмиссии указаны только широта и долгота.

«Странно, когда только началось обсуждение смены их адреса, они были очень позитивно настроены на тему Донбасса и заявили буквально следующее: «Страна должна знать своих героев». А теперь вон как всё оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное — в культуре современной внешней политики США», — написала Захарова в Telegram-канале.

18 мая депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у американского посольства площадью Защитников Донбасса. 30 мая в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору наименования.

8 июня стали известны его результаты. Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики».

22 июня на площади перед американским посольством повесили таблички с новым адресом — площадь Донецкой Народной Республики. Новый адрес получили сразу девять зданий, находящихся в распоряжении американской дипмиссии: дом 1, строения 1–9.