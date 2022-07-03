Губернатор Белгородской области уточнил количество погибших из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 3 июля сообщил о четырех погибших при ночном обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, четыре человека погибли. Один из них — гражданин Российской Федерации, трое — граждане Украины», — заявил Гладков в видеообращении в Telegram-канале.

Также, по словам губернатора, пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

«Их жизням, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. Будет необходимость, отправим в Москву. Договоренность об этом есть, но пока необходимости такой нет», — сказал Гладков.

Ранее сообщалось о троих погибших.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили три баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами в сторону Белгорода и беспилотники Ту-143 «Рейс» в сторону Курска. Как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО предотвратили удары.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в ведомстве.

Пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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