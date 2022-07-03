Три человека погибли на водоемах Барнаула с начала купального сезона

На пляжах Барнаула с начала купального сезона утонули три человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, все трагические случаи произошли на необорудованных диких пляжах. В этих местах купание запрещено, о чем предупреждают соответствующие информационные знаки.

Как отмечает altapress.ru, сотрудники городского управления по делам гражданской обороны и ЧС продолжают патрулировать несанкционированные пляжи. В целях профилактики ведомство также проводит рейды по официальным местам для купания.

В воскресенье, 3 июля, подобный рейд прошел по Гребному каналу. Также спасатели развернули мобильный пост на острове Помазкин. Они провели беседы с отдыхающими, а также вручили им тематические листовки.

23 июня сообщалось, что в Алтайском крае во время купания погибли две школьницы. Одна из девочек не умела плавать, ее сносило течением. Вторая школьница бросилась на помощь первой, в итоге обе исчезли под водой.