Скважины под сваи начали бурить на мосту на Новом рынке в Барнауле

На мосту на Новом рынке в Барнауле началось бурение скважин под буронабивные сваи. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на Telegram-канал «Мост».

Подрядчиком выступает ДСУ-4. Рабочие уже начали бурение скважин буронабивных свай, необходимых для устройства сети теплоснабжения.

Всего на объекте должны быть устроены 18 свай под опоры тепловой сети и еще 60 под опоры самого путепровода.

Реконструкция моста началась 23 мая с демонтажных работ. Проект предполагает полный снос старого сооружения и возведение нового. Завершить строительство планируется к ноябрю 2023 года.