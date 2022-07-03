Карта спецоперации на Украине 3 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, за минувшие сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожены 10 пунктов управления ВСУ.

Кроме того, были сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в Харьковской и Николаевской областях.

Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Кроме того, российские войска и подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в «лисичанском котле».

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».