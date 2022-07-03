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Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Теткино

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Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
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В Курской области было обстреляно село Теткино, никто не пострадал. Об этом 3 июля сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

«Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет», — написал он.

Старовойт добавил, что атака была подавлена ответным огнем российских военных.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Так, три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трех человек. Еще четверо пострадали: в больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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