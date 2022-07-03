Гладков сообщил, что три человека погибли в Белгороде после серии громких хлопков

В Белгороде в результате хлопков погибли три человека. Об этом уведомил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале утром в воскресенье, 3 июля.

Он сообщил, что четыре человека пострадали. Двое из них — мужчина в тяжелом состоянии и десятилетний ребенок — доставлены в больницу.

«Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается», — подчеркнул Гладков.

На территории Белгорода в общей сложности частично разрушены 11 многоквартирных домов на улицах Маяковская, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Помимо этого, повреждены как минимум 39 частных жилых домов, среди которых пять полностью разрушены. По словам местных жителей, в многоквартирных домах после происшествия вылетели стекла.

Глава Белгородской области уверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь.

25 июня в Белгородском регионе власти продлили «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Первый раз его ввели 11 апреля. С того дня «желтый» уровень продлевали каждые две недели по причине провокаций со стороны Украины.

РФ продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Днями ранее ситуация в ДЛНР существенно обострилась из-за обстрелов со стороны военнослужащих Украины. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к российскому правительству. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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