Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут критические потери, бросают иностранные вооружения в ходе боев с народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявило оборонное ведомство ЛНР в Telegram-канале 3 июля.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несет критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение. Демилитаризация и денацификация неизбежны», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона несет значительные потери на всех направлениях. Так, в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад, только за сутки боев потеряли более 50% личного состава.

27 июня замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что вооруженные силы Украины за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Вместе с тем 10 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что украинская армия с начала спецоперации потеряла до 10 тыс. военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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