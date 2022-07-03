Опубликованы кадры разрушений частных домов в Белгороде

В распоряжении «Известий» 3 июля появились кадры, на которых запечатлены разрушения частных домов в результате хлопков в Белгороде.

На кадрах видно, что на месте работают спасатели. Некоторые из домов получили серьезные повреждения.

В ночь на воскресенье глава региона Вячеслав Гладков сообщил о серии хлопков в Белгороде. В результате инцидента три человека погибли, четверо пострадали, в том числе 10-летний ребенок.

Пять частных домов полностью разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

25 июня в Белгородской области был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.