Под Оренбургом поезд сошел с рельсов и повредил часть железной дороги
В Оренбургской области поезд сошел с рельсов и повредил часть железнодорожного полотна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в воскресенье, 3 июля.
«3 июля около 1:40 (23:40 мск. — Ред.) вблизи станции Халилово Южно-Уральской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход локомотива без опрокидывания», — уточняется в Telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».
По информации ведомства, следователями сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Отмечается, что пострадавших нет, поезда ходят в штатном режиме.
«Орской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — подчеркивает СК РФ.
24 июня стало известно о сходе 13 вагонов грузового поезда с рельсов в Псковской области. Инцидент произошел около 13:40 в деревне Сосонье на перегоне Порхов–Лунево. К счастью, никто не пострадал. В результате было задержано отправление пассажирского состава.