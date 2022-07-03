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Под Оренбургом поезд сошел с рельсов и повредил часть железной дороги

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Фото: Центральное МСУТ СКР
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В Оренбургской области поезд сошел с рельсов и повредил часть железнодорожного полотна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в воскресенье, 3 июля.

«3 июля около 1:40 (23:40 мск. — Ред.) вблизи станции Халилово Южно-Уральской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход локомотива без опрокидывания», — уточняется в Telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».

По информации ведомства, следователями сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что пострадавших нет, поезда ходят в штатном режиме.

«Орской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — подчеркивает СК РФ.

24 июня стало известно о сходе 13 вагонов грузового поезда с рельсов в Псковской области. Инцидент произошел около 13:40 в деревне Сосонье на перегоне Порхов–Лунево. К счастью, никто не пострадал. В результате было задержано отправление пассажирского состава.

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