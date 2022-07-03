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В Барнауле два человека погибли при обрушении потолка в частном доме

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Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Потолок обрушился в частном двухквартирном доме в Барнауле, два человека погибли, трое получили травмы. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю в Telegram-канале.

«Площадь обрушения составила 25 кв. м. В результате два человека погибли, еще три человека получили травмы легкой степени тяжести. Среди пострадавших есть дети. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

В феврале в одной из квартир двухэтажного дома в Красноярске рухнул потолок. В момент обрушения в комнате находился четырехлетний ребенок, который не пострадал. Инцидент произошел на улице Шелковая. По словам жительницы квартиры, она убиралась на кухне, а ее ребенок играл рядом. Женщина заметила, что сверху начали сыпаться камни, и успела оттолкнуть сына в другую комнату, после чего с потолка рухнула целая груда кирпичей.

Собственница квартиры сообщила, что соседи сверху делали ремонт. Отмечалось, что управляющая компания, обслуживающая дом, проводила осмотр за две недели до случившегося.

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