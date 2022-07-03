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В Афинах полицейские убили вооруженного грабителя на заправке

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Str
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В Афинах в результате перестрелки между сотрудниками полиции и преступниками убит один из нападавших злоумышленников. Кроме того, ранения получили двое полицейских. Об этом в воскресенье, 3 июля, рассказал министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос.

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«Двое полицейских противостояли в Патисии бандитам, с которыми произошла перестрелка, один из преступников мертв. Они самоотверженно спасли граждан, оба были ранены, к счастью, легко», — уточнил министр в Twitter.

Он вместе с начальником полиции прибыл в госпиталь, навестил раненных полицейских, поинтересовался их состоянием.

«Всё будет хорошо», — выразил уверенность Теодорикакос.

Греческий портал Proto thema уточняет, что на заправке произошло вооруженное ограбление, на место оперативно приехала полиция, завязалась перестрелка.

По информации издания, незадолго до ограбления в том же районе застрелили мужчину. Его автомобиль столкнулся с другой машиной, словесный конфликт перерос в стрельбу. Преступник недалеко уехал и совершил вооруженное ограбление бензозаправки, где и был застрелен полицейскими, уточняет портал.

Вечером 2 июля в результате стрельбы вооруженного винтовкой мужчины в городе Халтом один человек убит, четверо, включая трех офицеров, ранены. По информации городской полиции, стрелок находится под стражей. Причем он может быть ранен или убит, точных данных не сообщили. Трое офицеров и еще один пострадавший при стрельбе ранены не тяжело и смогут восстановиться после лечения.

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