В Амурской области в ДТП погибли четыре человека

В результате ДТП на трассе «Амур» неподалеку от поселка Серышево Амурской области погибли четыре человека, один пострадал. Об этом ТАСС рассказали в управлении МВД России по региону в воскресенье, 3 июля.

«На автодороге в Серышевском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего транспортные средства загорелись. По предварительной информации, четыре человека погибли, один доставлен в лечебное учреждение», — подчеркнули в УМВД.

Авария случилась примерно в 7:00 (23:00 мск 2 июля).

На данный момент ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

1 июля в Тюменской области в результате столкновения легковушки и автобуса погибли два человека. По предварительным данным, автобус «ПАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил легковой «Ладе».