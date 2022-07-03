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В Амурской области в ДТП погибли четыре человека

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Фото: соцсети
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В результате ДТП на трассе «Амур» неподалеку от поселка Серышево Амурской области погибли четыре человека, один пострадал. Об этом ТАСС рассказали в управлении МВД России по региону в воскресенье, 3 июля.

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«На автодороге в Серышевском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего транспортные средства загорелись. По предварительной информации, четыре человека погибли, один доставлен в лечебное учреждение», — подчеркнули в УМВД.

Авария случилась примерно в 7:00 (23:00 мск 2 июля).

На данный момент ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

1 июля в Тюменской области в результате столкновения легковушки и автобуса погибли два человека. По предварительным данным, автобус «ПАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил легковой «Ладе».

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