Что случилось в мире за ночь, 3 июля: главные новости «Известий»

За ночь, 3 июля, и в России, и в мире произошли важные события. Так, власти Белгородской области сообщили о серии хлопков в регионе, после которой три человека погибли, четыре пострадали и более 10 многоквартирных и 39 частных получили повреждения, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели выступающих на стороне украинских националистов выходцев из Белоруссии в рамках спецоперации РФ по защите Донбасса, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в связи с протестами ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа, а внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) не контролируется союзными войсками, в то время как военные корреспонденты «Известий» Ярослав Богат и Александр Морозов представили кадры из центра города, доказывающие несоответствие заявлений официального Киева действительности. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России: три человека погибли, один ребенок и трое взрослых пострадали, более 50 домов повреждены после серии хлопков в Белгородской области

В ночь на воскресенье в Белгородской области прогремела серия хлопков. Предположительная причина — работа системы противовоздушной обороны, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

После произошедшего он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших, в том числе доставленном в больницу ребенке. Известно, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, двоих медики осмотрели на месте, еще один человек отказался от госпитализации.

После инцидента были зафиксированы повреждения инфраструктуры города. Так, полностью было разрушено пять частных домов, еще 34 — частично. Также частичные повреждения получили 11 многоквартирных зданий по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Так, в доме на первой улице произошел пожар, который был ликвидирован. По словам местных жителей, после происшествия в зданиях вылетели стекла в окнах.

Вячеслав Гладков совместно с мэром Белгорода Антоном Ивановым обошел город и пообщался с жителями. Региональный губернатор анонсировал подомовой и поквартирный обход для фиксации разрушений. Белгородскому населению окажут всю необходимую помощь, будут проведены восстановительные работы.

Новости Донбасса: Алексей Арестович заявил, что союзные войска не контролируют Лисичанск

Алексей Арестович сообщил, что союзные силы — военнослужащие России и Луганской Народной Республики — не контролируют Лисичанск.

«Они на южных окраинах Лисичанска», — рассказал советник украинского президента.

Однако ранее тем же днем корреспондент «Известий» Ярослав Богат представил кадры из центра Лисичанска, на которых жители города водружают красное знамя, привезенное бойцами 2-го армейского корпуса. Предварительно, Лисичанск был освобожден от украинских националистов.

Позже еще один корреспондент «Известий» Александр Морозов представил кадры из освобожденного Лисичанска, на которых можно заметить оставленные радикалами разрушения — отступая, националисты обстреляли здания школ, больниц и детских садов. По словам российских военных, если посмотреть на город с воздуха, то можно заметить примыкающие к жилым постройкам окопы и блиндажи националистов.

Лисичанск стал последним городом Луганской Народной Республики, который контролировался националистами. В пятницу, 2 июля, его жители вышли встречать союзных военнослужащих.

Новости мира: Лукашенко сообщил о гибели выступавших на стороне Украины белорусов

Формирование выходцев из Белоруссии, выступающее на стороне украинских националистов в рамках российской спецоперации, попало под обстрел артиллерии Вооруженных сил России, о чем рассказал Александр Лукашенко.

«Вы знаете, там (на Украине. — Ред.) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось... Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: «Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим», — рассказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики.

По словам главы государства, оказавшиеся под обстрелом боевики предприняли попытку бегства в целях спасения, но в итоге на месте столкновения осталось несколько белорусов и порядка 20 украинских националистов.

Новости мира: В узбекистанском Каракалпакстане с 3 июля по 2 августа введен режим ЧП

На территории Каракалпакстана в Узбекистане с 3 июля по 2 августа введен режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ дал президент республики Шавкат Мирзиеев.

Как отмечается, в обозначенный период вводится комендантский час с 21:00 до 7:00 по местному времени (с 19:00 до 5:00 мск). Кроме того, ограничиваются в въезд и выезд из региона, запрещается проведение массовых мероприятий.

Накануне, 1 июля, в столице Каракалпакстана Нукус состоялась незаконная демонстрация против проведения референдума по поправкам в конституцию. Новый вариант документа предполагает лишение Каракалпакстана суверенного статуса и права выхода из состава Узбекистана путем референдума.

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