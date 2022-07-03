В Великобритании офицер выгнал на улицу семью украинских беженцев

Офицер Великобритании Дадли Мальстер выгнал на улицу многодетную семью беженцев с Украины. Об этом пишет газета The Daily Mail в четверг, 30 июня.

Сообщается, что семья из девяти человек, среди которых пятеро детей и две пожилые женщины, прибыла на территорию Соединенного Королевства спустя два месяца жизни в Польше.

Отец Максим Хирик из Киева пояснил, что первое время хозяева относились к его семейству дружелюбно и внимательно. Но через несколько недель Мальстер без предупреждения и объяснения причин решил разорвать договор.

«Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют. <...> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться», — рассказал украинский беженец.

Инцидент случился в городе Фэрхем, графство Хэмпшир.

Максим со своей женой Ольгой были вынуждены начать собирать деньги у неравнодушных для того, чтобы оплатить новое жилье, отмечает издание.

Журналисты британской газеты узнали, что 40-летний владелец дома Дадли Мальстер занимает пост старшего офицера Королевского флота на протяжении 20 лет. Он служил в Афганистане и Бахрейне, участвовал в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи.

24 июня обозреватель издания Getreading Ханна Робертс написала о том, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По ее словам, британцы не ожидали, что кризис на Украине продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас. Они просят украинцев найти другое место для проживания.

22 июня сообщалось, что жители Бельгии всё чаще сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны беженцев с Украины.

Накануне министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что в стране устали от украинских беженцев. По его словам, ситуация с Украиной влияет на всё общество — и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них. Одна из проблем, с которой столкнулись принимающие семьи, — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев. По признанию SFH, ситуация в городах по-прежнему остается напряженной.

До этого, 9 июня, газета Rzeczpospolita рассказала об отрицательном отношении большинства граждан Польши к предоставлению украинским беженцам социальных пособий. Как отмечает автор публикации, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает.