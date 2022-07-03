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Эксперт назвал финансово выгодные для отпуска в 2023 году месяцы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Максимально выгодными для отпуска с финансовой точки зрения в 2023 году будут август и октябрь, рассказал в воскресенье, 3 июля, директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

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«Те россияне, кто уже сейчас планирует свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже — в июне, июле, декабре. К самым невыгодным, по моим подсчетам, относятся январь, февраль, апрель, май. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время», — рассказал он «РИА Новости».

Южалин добавил, что определение выгодных и невыгодных месяцев зависит от числа рабочих дней в месяце. Экономически выгодно использовать отпуск в месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

К примеру, в августе и в октябре 2023 года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно, а в апреле и мае — по 20 рабочих дней, пояснил эксперт.

1 июля заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал «Известиям», что делать, если начальство не разрешает уйти в отпуск. Он напомнил, что в соответствии с ТК РФ каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск согласно графику, который обычно составляется в конце года с учетом пожеланий сотрудников и согласовывается с руководителем.

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