В Белгороде потушили пожар в частном доме 23 на улице Маяковского

Пожар, начавшийся в частном доме на улице Маяковского, 23 в Белгороде, потушен. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает корреспондент «РИА Новости» с места событий.

Повреждения также получил соседний дом номер 25 по улице Маяковского. Корреспондент сообщает, что в некоторых многоквартирных и частных домах на соседних улицах лопнули оконные стекла. Также повреждены автомобили.

В ночь с субботы на воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный жилой дом на улице Маяковского, три человека пострадали.

Ранее «Известия» опубликовали интервью с местной жительницей, в квартире которой выбило окна. Позднее стали известны подробности о состоянии одного из пострадавших. Сообщается, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

25 июня в регионе был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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