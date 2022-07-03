Из-за громких хлопков в домах Белгорода лопнули стекла

В Белгороде в результате громких хлопков в домах лопнули стекла в окнах. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «Известий» 3 июля.

Помимо того, что в некоторых домах вылетели стекла, на улице Маяковского, 23 загорелся частный дом.

Ранее, в ночь с субботу на воскресенье, в районе Белгородской области прозвучали громкие хлопки. Гладков сообщил, что это могли быть звуки работы систем противовоздушной обороны. Также он рассказал о троих пострадавших.

25 июня в регионе был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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