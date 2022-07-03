Стали известны подробности о состоянии одного из пострадавших в Белгороде

Один из трех пострадавших в Белгороде, где, предположительно, сработала система противовоздушной обороны и загорелся дом, находится в состоянии средней степени тяжести, рассказали в воскресенье, 3 июля, в городской больнице №2.

«Пациент средней степени тяжести. <...> Больной должен был быть госпитализирован в травматологическое отделение, но он ложиться не хочет», — сообщил ТАСС источник в больнице

Данных о состоянии здоровья еще двух пострадавших не поступало.

Ранее, утром 3 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный жилой дом на улице Маяковского. Пострадали три человека, их доставили в больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.

25 июня в регионе был продлен «желтый» уровень опасности терроризма до 9 июля. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».