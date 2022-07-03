Эксперты США предупредили об «афганском синдроме» вокруг Украины

Информация о реальном положении дел в ситуации вокруг Украины подается американскими чиновниками слишком рафинированно. Эксперты опасаются, что может развиться так называемый «афганский синдром», когда власти говорят о «победах» и «лидерстве», совершая ошибку за ошибкой, как в Афганистане, пишет в субботу, 2 июля, The Washington Post.

Президент США Джо Байден, выступая в четверг на саммите лидеров НАТО, заявил, что США «объединяют мир, чтобы поддержать Украину», и пообещал продолжать способствовать этой цели «столько, сколько потребуется».

«Я не знаю... чем это закончится, но это не закончится поражением Украины», — сказал он.

Администрация Байдена выделила Украине более $6,9 млрд на поставки оружия и другую помощь в сфере безопасности, одновременно призывая других западных союзников действовать так же. Оружие становится с каждым пакетом помощи всё более совершенным. В последние поставки вошли высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы M142, системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» и пусковые установки для противокорабельных ракет «Гарпун», пишет газета.

Несколько наблюдателей заявили: сведения администрации Байдена о ситуации вокруг Украины кажутся достоверными, но Пентагон иногда скрывает информацию, которая была бы нелестной для украинских партнеров.

Издание пишет о тяжелых потерях с обеих сторон в конфликте вокруг Украины, при этом Пентагон отказывается открыто обсуждать свои оценки числа потерь украинской стороны. По словам представителя ведомства Тодда Бризила, главная забота министерства обороны при обсуждении украинских военных заключается в том, чтобы не выдать случайно ценные данные, которые [президент РФ Владимир] Путин может использовать в своих интересах.

«Внимание к ситуации подогревается прежними оценками правительства США других войн, особенно в Афганистане, когда американские чиновники обычно умалчивали о бездействии и коррупции, обходили стороной вопросы о том, были ли успехи на поле боя не только достижимыми, но и устойчивыми. Сменявшие друг друга администрации настаивали на том, что афганские силы «лидируют», даже несмотря на то, что их действия часто были глубоко ошибочными, а выживание зависело от материально-технической поддержки и авиации США», — отметили авторы материала.

1 июля Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи для Украине на $820 млн. Это 14-й пакет военного вооружения и техники, переданный Украине США с августа 2021 года.

27 июня стало известно, что США поставят Украине современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. До этого, 23 июня, Пентагон рассказал, что отправит на Украину четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Кроме того, США передали Киеву гаубицы M777 без систем GPS во избежание попадания технологий к России.

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил 9 июня, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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