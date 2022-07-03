Гендиректор Pfizer объявил о начале новой волны пандемии COVID-19

Новая волна распространения коронавируса началась, но пока люди могут жить привычной жизнью, благодаря разработанным препаратам, заявил генеральный директор американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в интервью газете Jerusalem Post в субботу, 2 июля.

Бурла признался, что всегда был очень осторожен в рекомендациях каждому государству в виду уникальных особенностей стран. Руководящие ими люди достаточно квалифицированы и точно знают, что нужно делать, отметил он.

«Идет новая волна. Я считаю, что не все приняли четвертую дозу [вакцины], к тому же есть штамм «Омикрон», который сложнее контролировать. Вакцина, как доказали израильские данные, снижает шансы попасть в больницу или умереть. Я не даю рекомендаций правительствам. Я даю им данные, а они составляют рекомендации. Здесь, в Израиле, рекомендована четвертая доза вакцины. Прямо сейчас не нужны меры социального дистанцирования, которые были у нас раньше. Люди во всем мире требуют вернуть привычную жизнь, и есть все возможности сделать это сейчас», — сказал гендиректор Pfizer .

По словам Бурлы, процент вакцинированных людей достаточно велик, и методы лечения в наличии, а том числе пероральные, которые значительно снижают вероятность серьезной формы заболевания. Со всеми имеющимися у врачей медицинскими ресурсами, люди «могут жить привычной жизнью», заключил эксперт.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации в РФ Мелита Вуйнович 2 июля предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России летом. Она подчеркнула, что пандемия продолжается, и ни одна страна не будет в безопасности, пока вирус циркулирует повсеместно.

1 июля зарубежные СМИ сообщили, что в Европе фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. Также наблюдается увеличение числа госпитализаций среди населения.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.