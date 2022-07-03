Министра экономики ФРГ обвинили в занижении объемов импорта нефти из РФ

Министр энергетики Германии Роберт Хабек на одном из своих международных выступлений объявил, что ФРГ импортирует из России 12% сырой нефти. Фактически этот показатель в последнее время достиг 28%, пишет в субботу, 2 июля, Die Welt.

«Хабек в конце апреля явно оптимистично отозвался о ситуации, будто Германия уже готова к прекращению поставок российской сырой нефти, заявил он после встречи со своей коллегой, министром климата и окружающей среды Польши Анной Москва в Варшаве. «Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало для ФРГ управляемым», — провозгласил Хабек, объяснив это тем, что доля российской нефти во всем импорте сырой нефти составляет всего 12%», — пишет издание.

Однако газета указывает, что обещания Хабека далеки от реальности, так как по состоянию на май, объем российского импорта сырой нефти — 27,8%, о чем министерство экономики страны сообщило в своем ответе на запрос.

С марта Германия снизила долю импорта сырья с прежних почти 37%. По мнению эксперта по энергетике, депутата бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, приведенные цифры показали, что зависимость от России практически не уменьшилась.

В министерстве разброс объема импортируемой нефти в данных министра Хабека объяснили тем, что на момент приведения цифр, компании-импортеры сигнализировали о возможности выхода из контрактов с Россией в случае немедленного эмбарго или остановки поставок из РФ.

30 июня немецкая Die Welt написала, что Канада может стать новой надеждой Германии на разрешение газового кризиса. Правительство ФРГ намерено диверсифицировать поставки газа и заменить российское топливо поставками канадского сжиженного природного газа через порт Сент-Джон.

23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил о второй фазе чрезвычайного плана при газовом кризисе, в котором, по его мнению, пребывает страна. Это состояние может стать столь же разрушительным для бизнеса и потребителей, как крах американского банка Lehman Brothers в 2008 году.