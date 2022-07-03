Синоптики спрогнозировали до 31 градуса тепла в Московском регионе 3 июля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 31 градуса тепла — такая погода ожидает москвичей в воскресенье, 3 июля. Соответствующие данные опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 29 до 31 градуса выше нуля, ночью столбики термометров опустятся вплоть до +15 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 26 до 31 градусов тепла в дневное время суток, и от +12 до 17 градусов — в ночное.

Ожидается ветер западного и северо-западного направления со скоростью 8 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Накануне, 2 июля, в Москве в связи с ожидающейся жарой был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Метеорологи предупредили, что аномально высокие температуры будут наблюдаться с 10 утра до 18 часов.

1 июля специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала жаркую погоду с температурными показателями выше 32 градусов на выходные в Москве и области — 2 и 3 июля. При этом специалист указала, что плотный северо-западный ветер создаст комфортные условия для жителей региона.