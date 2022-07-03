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Пушков прокомментировал сведения о крупнейших закупках российского СПГ Францией

Сенатор Пушков оценил данные о том, что Франция стала крупнейшим покупателем СПГ из России
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Страны Европейского союза заявляют об отсутствии необходимости в российском газе, однако затем выясняется, что государства закупают ресурс либо по реверсу, либо в виде сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в субботу, 2 июля, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

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Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Франция вошла в категорию стран, нарастивших закупки российского газа на фоне ситуации вокруг Украины. Париж, по данным финского аналитического центра CREA, стал крупнейшим в мире покупателем российского СПГ при том, что государство не приобретает российский газ по трубам с середины июня.

«Всё новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ — либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Всё это — секрет Полишинеля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского сенатора.

1 июня инвестор и эксперт по фондовым рынкам Йенс Эрхардт заявил, что отказ Германии от традиционных видов энергетики и промышленности ошибочен. Экономист уверен, что в ближайшие четыре года страна не найдет альтернатив «дешевому российскому газу», а попытки перейти на прием СПГ, по некоторым оценкам, обойдутся ФРГ в €1 трлн.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон 30 июня сообщил, что страны НАТО договорились о снижении зависимости от российских энергоресурсов. Макрон также отметил необходимость «снизить зависимость и от российского газа».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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