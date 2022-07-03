В Дагестане машина с туристами упала в ущелье

В Дагестане вблизи села Куруш машина с туристами упала в ущелье. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В автомобиле находилось шесть человек, пять из которых смогли выбраться самостоятельно, но одному потребовалась помощь спасателей, говорится на сайте ведомства.

Мужчина, которого зажало в машине, получил серьезные травмы — накопление крови и воздуха в плевральной полости, а также он значительно потерял кровь. В настоящее время, как отмечается в публикации, его жизни ничего не угрожает и он находится под наблюдением медиков. Остальные туристы отделались ушибами и переломами, в настоящее время находятся под наблюдением медиков.



Ранее, 16 июня, Орловской области в результате опрокидывания легковой иномарки серьезно пострадал человек. Авария произошла на автодороге Ливны – Красная Заря. По предварительным данным, 19-летний водитель «ВАЗ-21099», двигаясь в сторону города Ливны, потерял управление.