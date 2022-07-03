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Появились подробности пожара в наркологической клинике Москвы

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Фото: telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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Прокуратура Москвы опубликовала кадры последствий пожара в частной наркологической клинике, расположенной на северо-востоке столицы. Кроме того, стали известны подробности о погибшем.

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«Погибшая — пациентка клиники 1974 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичной прокуратуры в воскресенье, 3 июля.

На видеозаписи можно увидеть обгоревшие помещения клиники: копоть на стенах, сгоревшую мебель, оплавившиеся двери и элементы отделки.

По предварительным данным, в результате пожара также пострадали три человека. Это мужчины 1964, 1972 и 1976 г. р. Они госпитализированы.

Пожар в медучреждении в проезде Черского произошел ранее в этот же день. В 00:43 мск возгорание было ликвидировано. Из огня удалось спасти восемь человек.

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