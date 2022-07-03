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Лукашенко заявил о гибели 20 воевавших на стороне Киева выходцев из Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Формирование выходцев из Белоруссии, которое в рамках спецоперации по защите Донбасса выступает на стороне украинских националистов, попало под обстрел артиллерии Вооруженных сил России. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

Солдаты неудачи: на Украине больше всех наемников из Польши
В Минобороны РФ назвали страны, из которых приехали воевать иностранцы, и объявили, сколько их погибло

«Вы знаете, там (на Украине. — Ред.) был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось... Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: «Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим», — приводит агентство «БелТА» слова белорусского лидера на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики.

Лукашенко добавил, что, попав под обстрел и оказавшись в реальном бою, «беглые белорусы» вместе с украинцами бросились спасаться, но «несколько десятков там беглых и украинцев 20 человек из полка Калиновского там остались», отметил белорусский лидер.

Об участии в вооруженных формированиях Украины иностранных наемников говорилось с начала спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Самый масштабный военный контингент — из Польши. Есть также американцы, британцы, марокканцы.

30 июня Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России высокоточным ударом по пункту управления бригады теробороны, месту расположения наемников в Николаеве уничтожили более 20 украинских военнослужащих и свыше 80 иностранных боевиков.

29 июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) и теперь находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал, что не обладал полной информацией о ситуации. Если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда, заверил он.

Спецоперация, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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