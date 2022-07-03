Google будет удалять данные о местоположении при посещении клиник абортов

Компания Google объявила об изменениях в конфиденциальности пользователей. Теперь из их истории местоположений будет удаляться информация о посещении клиник абортов и центров по лечению бесплодия, приютов для жертв домашнего насилия, центров лечения наркомании и других мест с особым режимом. Об этом 1 июля в своем блоге написала старший вице-президент Google по ключевым системам Джен Фитцпатрик.

«Сегодня мы объявляем, что если наши системы обнаружат, что кто-то посетил одно из этих мест, мы удалим эти записи из истории местоположений вскоре после посещения. Это изменение вступит в силу в ближайшие недели», — сообщила Фитцпатрик.

The New York Times пишет, что такие изменения были обусловлены давлением сотрудников компании и борцов за репродуктивные права. Alphabet Workers Union — группа, представляющая более 800 человек, которые работают в материнской компании Google, Alphabet, 28 июня потребовала, чтобы поисковый гигант удалил все личные данные, которые правоохранительные органы могут попытаться использовать для судебного преследования тех, кто делает аборты.

Сообщается, что хотя Google удалит часть данных о местоположении, он не обязался автоматически удалять поисковые записи об абортах, которые также могут заинтересовать полицию. В сообщении Фитцпатрик говорится, что пользователи должны будут самостоятельно удалять некоторые данные из своей истории поиска.

«Мы по-прежнему привержены защите наших пользователей от неправомерных требований правительства о предоставлении данных, и мы будем продолжать выступать против требований, которые являются неоправданными обстоятельствами или юридически нежелательными», — написала Фитцпатрик.

Сейчас тема запрета абортов очень остра для общества в Соединенных Штатах Америки.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Это означает, что в дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

На следующий день в США начались протесты из-за решения Верховного суда по абортам. Противники запрета на аборты начали собираться сразу после того, как был объявлен вердикт суда. Со временем число участников демонстрации только увеличилось. Несмотря на то что большинство протестующих — женщины, мужчины тоже вышли поддержать право на законное прерывание беременности.

Защитники репродуктивных свобод призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тел.

Президент США Джо Байден также заявил, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения Верховного суда об отмене постановления о праве на аборт, страна отброшена на 150 лет назад. Байден может объявить чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, что может защитить врачей от юридической ответственности, если они будут лечить пациентов в штатах, где у них нет лицензии.