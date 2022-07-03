В Саратовской области женщина с детьми погибла в ДТП

Обстоятельства гибели женщины с двумя детьми при ДТП в Саратовской области проверяют следователи Марксовского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«По данным следствия, 2 июля 2022 года в дневное время на 7-м километре автодороги Самара–Волгоград мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем марки «Лада-Гранта», осуществляя перевозку четырех пассажиров, в том числе троих своих несовершеннолетних детей 2014, 2015 и 2019 годов рождения, допустил опрокидывание транспортного средства на обочину автодороги с последующим погружением в оросительный канал», — сообщили в ведомстве.

После опрокидывания автомобиля водитель взял с собой младшего из детей и выбрался на берег. Тела остальных пассажиров из кузова затонувшей машины извлекли сотрудники областной службы спасения. Погибли женщина 1994 года рождения и дети 2014 и 2015 годов рождения, сообщили следователи.

1 июля в Воронежской области на 603-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и КамАЗом. В аварии погиб водитель ВАЗ-2115 и двое его пассажиров, среди которых был несовершеннолетний.