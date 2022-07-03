Реклама
Прямой эфир
Общество
В России празднуют День ГИБДД МВД России
Экономика
Компаниям ФРГ посоветовали приобрести аварийные электрогенераторы из-за нехватки газа
Мир
В результате удара израильских F-16 по Тартусу пострадали два мирных жителя
Мир
Президент Узбекистана ввел в Каракалпакстане режим ЧП до 2 августа
Мир
Украинские боевики взорвали мэрию Лисичанска при отступлении
Мир
Байден направил в конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
В ФРГ выразили опасение нарушением баланса сил в случае вступления Украины в ЕС
Мир
Лукашенко заявил о перехвате ракет ВСУ в районе военных объектов Белоруссии
Мир
Власти Запорожья сообщили об обстреле грузового поезда из гранатомета
Мир
В Польше заявили о намерении добиться репараций от Германии
Мир
Пушилин заявил о назначении российских управленцев на посты в ДНР
Сюжет:

Следователи поговорили с четырехлетней жительницей обстрелянного Красного Луча

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи Следственного комитета (СК) РФ допросили жителей города Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР), которые попали под обстрел со стороны украинских боевиков из оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Среди свидетелей оказались четырехлетняя девочка и ее мать, сообщает 2 июля «РИА Новости».

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
Что происходит в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

На допрос четырехлетняя Арина пришла с мамой и бабушкой. Показания взрослых следователи занесли в протокол, в том числе о том, как девочка напугана , как она вздрагивает от каждого громкого звука и плачет. Дом, где жила семья, сильно пострадал, пока они живут у знакомых.

«Всё черное было. Балкон стал черным, холодильник сгорел, ванна моя розовая сгорела. А в крыше дырка была круглая», — рассказала следователям Арина.

На сильный испуг жаловались многие жители Красного Луча, особенно жители того района, куда упала ракета, уточнили следователи.

Генпрокуратура ЛНР 16 июня сообщила об обстреле украинскими националистами города Красный Луч из оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Трое местных жителей погибли, в том числе двое детей 2005 и 2010 годов рождения. Бали повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022