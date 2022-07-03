Следователи поговорили с четырехлетней жительницей обстрелянного Красного Луча

Следователи Следственного комитета (СК) РФ допросили жителей города Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР), которые попали под обстрел со стороны украинских боевиков из оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Среди свидетелей оказались четырехлетняя девочка и ее мать, сообщает 2 июля «РИА Новости».

На допрос четырехлетняя Арина пришла с мамой и бабушкой. Показания взрослых следователи занесли в протокол, в том числе о том, как девочка напугана , как она вздрагивает от каждого громкого звука и плачет. Дом, где жила семья, сильно пострадал, пока они живут у знакомых.

«Всё черное было. Балкон стал черным, холодильник сгорел, ванна моя розовая сгорела. А в крыше дырка была круглая», — рассказала следователям Арина.

На сильный испуг жаловались многие жители Красного Луча, особенно жители того района, куда упала ракета, уточнили следователи.

Генпрокуратура ЛНР 16 июня сообщила об обстреле украинскими националистами города Красный Луч из оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Трое местных жителей погибли, в том числе двое детей 2005 и 2010 годов рождения. Бали повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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