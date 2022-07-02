Лодку с 13 людьми на борту унесло на 2,5 км от берега в Самарской области

Лодку с 13 людьми на борту унесло на 2,5 км от берега реки Волги в Самарской области. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что маломерное судно потеряло управляемость из-за сильного ветра и высокой волны. Просьба о помощи поступила непосредственно от терпящих бедствие.

«В 17:02 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что на реке Волге в Автозаводском районе Тольятти ветром унесло лодку (весельный ял) на расстояние 2,5 км от берега. В лодке находились 13 человек, в том числе один ребенок», — цитирует сообщение ведомства Samaragis.

В МЧС уточнили, что в рамках поиска пропавших был задействован патрульный и спасательный катера регионального МЧС. Маломерное судно с пассажирами обнаружили и доставили до берега в 17:25.

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