Пренебрежение интересами США ради Украины стало поводом к обвинению главы Белого дома Джо Байдена в госизмене. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард упрекнула администрацию страны в том, что решения в одной из ключевых внешнеполитических задач принимаются главой стороннего государства.

«Итак, самая важная внешнеполитическая ситуация, с которой столкнулась наша страна за последние 60 лет, разрешается не конгрессом США или американским президентом, а лидером иностранного государства. Каждый раз, когда администрацию США спрашивали, какова цель нашей войны с Россией посредством Украины (а как мы узнаем, когда победа будет достигнута?), они уклонились от ответа, заявив, что президент Украины примет это решение, а США примут его решение», — написала она в серии постов в Twitter 29 июня.

Габбард привела цитаты министра обороны Ллода Остина, председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Милли и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, которые буквально в унисон повторяли одно и то же — Украина и ее президент должны сами решать судьбу своей страны.

«Если передача американского суверенитета лидеру другой страны не является государственной изменой, то что же это такое?» — завершила вопросом свои реплики конгрессвумен.

Ранее ведущий американского телеканала Fox News в программе «Специальный репортаж» заявил, что рекордно высокая инфляция при президенте США Джо Байдене — это «не во всем вина Путина». Телеведущий отметил: Байден с низкой долей вероятности сможет изменить к ноябрю ситуацию с ростом цен в стране, напомнила «Газета.Ru».

1 июля опрос в США выявил недовольство американцев политикой Белого дома. Как свидетельствуют данные института политики Чикагского университета, большинство американцев считают, что правительство полностью коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям. Также почти половина американцев всё сильнее чувствуют себя чужаками в собственной стране.