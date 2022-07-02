В ФРГ выразили опасение нарушением баланса сил в случае вступления Украины в ЕС

Германские власти опасаются усиления позиций стран Восточной Европы и нарушения баланса сил в случае вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом в субботу, 2 июля, написала британская газета The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что в случае вступления в ЕС Украина станет пятой по величине страной сообщества и будет располагать примерно 9% голосов в совете. Это может ослабить позиции франко-германского тандема, учитывая тесные связи Киева с Польшей и другими странами Центральной и Восточной Европы.

В этой связи, говорится в материале, канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет изменить процедуру голосования в Совете Евросоюза. Сейчас она зависит не только от количества голосующих стран, но и численности их населения.

Скептически к вопросу о приеме Украины в Евросоюз относится и Португалия. В Лиссабоне опасаются, что страна попадет в разряд доноров и будет направлять в общий бюджет ЕС больше средств, чем получает из него. Среди других причин называется плохое состояние украинской экономики.

Ранее, 23 июня, участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в союз. Переговоры по данной теме начнутся после того, как Киев выполнит ряд условий — активизирует борьбу с коррупцией, проведет деолигархизацию и судебную реформу.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. При этом он подчеркнул, что ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

В тот же день The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. Как отметил обозреватель издания Эндрю Тенненборн, внесение Киева в список носит формальный характер, этот шаг нужно воспринимать как пиар-маневр со стороны ЕС.

В России также заявили, что присвоение статуса кандидатов в Евросоюз Украине и Молдавии выглядят, как «опереточные действия». По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, присвоение статуса появилось, чтобы оказать влияние на Россию.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.