Bloomberg: решение России о «Сахалине-2» спровоцирует борьбу Японии и Запада за газ

Второй по величине покупатель сжиженного природного газа (СПГ) — Япония — рассматривает альтернативные российским газовым поставкам варианты из-за решения президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалин-2», пишет 2 июля Bloomberg.

«Решение России перераспределить права собственности на проект «Сахалин-2» может еще сильнее сузить мировые рынки, подтолкнув Японию к конкуренции с Европой за альтернативные источники поставок», — говорится в материале агентства.

При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что это решение России не окажет прямого воздействия на страну, так как японские корпорации Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. владеют в совокупности 22,5% проекта. Однако Токио рассматривает возможность замены российских поставок на спотовом рынке или в других странах, заявил министр торговли Коичи Хагиуда. По его словам, Япония уже обратилась к правительственным чиновникам в США и Австралии с просьбой увеличить поставки ради снижения зависимости от России, уточнила «Газета.Ru».

«Если сахалинский проект, который снабжал Японию [топливом] по конкурентоспособным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены рискуют вырасти еще больше, что может спровоцировать панику на рынке», — предположил аналитик Института энергетической экономики в Японии Хироси Хасимото.

Японская деловая газета Nikkei 2 июля написала, что указ президента России о проекте «Сахалин-2» может вбить клин в единство стран G7. Издание отмечает, что после этого решения российских властей в Японии всерьез обеспокоились за энергетическую безопасность.

Накануне, 1 июля, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны будут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги с японскими энергетическими компаниями. Помимо этого, премьер-министр напомнил, что запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) не входил в пакет санкций Японии.

Президент России 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Sakhalin Energy).

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское и Лунское. Инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 млн т в год.

Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой 50% акций принадлежит «Газпрому», 27,5% — компании Shell, а также японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно.