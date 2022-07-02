В аэропорту Анкары задержали детского врача из России

Власти Турции задержали россиянку Елену Гавриленко, которая следовала транзитом в Молдавию через Анкару. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В аэропорту Анкары была задержана гражданка России Гавриленко Елена Николаевна. Ее задержали вместе с ее спутницей, гражданкой Молдавии. Обе женщины детские врачи. Они следовали на симпозиум медиков в Кишинев транзитом через Турцию», — сказал он ТАСС.

По словам правозащитника, местные власти обвиняют медиков в нарушении миграционного законодательства.

Он отметил, что задержанные не намеревались работать или проживать в Турции, напомнив, что, согласно закону страны, а также международному соглашению с Россией, граждане РФ могут находиться на территории Турции без визы и иных дополнительных документов в течение 60 суток.

По факту незаконного задержания российских врачей Мельников написал письмо послу республики в РФ Мехмету Самсару с просьбой вмешаться в ситуацию.

Ранее сообщалось, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июля. Мера продлена для аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста и Симферополь. Авиакомпаниям РФ рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.