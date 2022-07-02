Выпускники из Мариуполя поблагодарили за приглашение на «Алые паруса»

Школьники из Мариуполя, приехавшие на отдых в детский оздоровительный лагерь на берегу Финского залива, рассказали о своих впечатлениях от Санкт-Петербурга, поделились мечтами и выразили благодарность за возможность увидеть праздник «Алые паруса».

«Мы всегда такие праздники встречали с открытой душой, с большой радостью. А когда мы увидели парусник, что-то ёкнуло внутри, что мы часть такого события. Было очень круто, очень понравилось», — отметил старшеклассник Александр Горбуля.

2 июля лагерь посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он встретился с одиннадцатиклассниками и учителями из Мариуполя. Старшеклассники выразили свою благодарность за праздник «Алые паруса».

Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня. Он прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Школьники Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован менее масштабный, но эффектный проход корабля с алыми парусами.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединилось более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.

Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.