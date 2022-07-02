Композитор Гладков назвал Шварцмана сказочником анимации

Советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, который умер на 102-м году жизни, был одним из сказочников анимации. Об этом 2 июля «Известиям» рассказал заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий Гладков.

«Это был один из сказочников анимации. Он, когда читал текст, представлял, как это будет выглядеть. Это «глаза анимации». Это великий человек. Он жил с нами, живет, будет жить. Это не про Ленина, а про Шварцмана», — заявил он.

По словам Гладкова, работы Шварцмана останутся с нами навсегда, поскольку мультфильмы никогда не устаревают.

«Нам всегда казалось, что Леонид Шварцман будет с нами всегда. Фантастика, что он дожил почти до 102 лет. Но мультфильмы ведь не устаревают. Если взять художественные фильмы, то уже устарели интерьеры, актеры были молодые. А мультфильмы — нет. Это особенность детского жанра. Так и детские песни. Это был удивительно светлый человек, и молодые с ним всегда советовались», — сообщил композитор.

Он отметил, что созданный Шварцманом Чебурашка получился настолько успешным проектом, что принес славу ему и автору персонажа Эдуарду Успенскому.

«Я его знал лично, потому что много работал с Эдуардом Успенским, писал музыку ко всему, что он делал. Эдуард Николаевич как инженер, как продвинутый бизнесмен зарегистрировал образы Чебурашки и рисунки. Заработал много денег и потом поделился со Шварцманом», — сказал Гладков.

Композитор также обратил внимание на то, что Чебурашка пользовался огромным успехом в Японии.

«И вот когда японцы сделали Чебурашку, мы думали, что это компьютерная графика, но нет. В интернете есть пресс-релиз, где показано, что руками сделано. Чебурашка так понравился японцам, что это национальный герой теперь. В мультфильмах, которые они сделали, там все русские надписи, герои Шварцмана. И уже договор тогда заключили не с Успенским, а со Шварцманом», — отметил он.

Гладков заключил, что Шварцман является создателем огромного количества мультипликаций, которые стали нашей классикой.

О смерти Шварцмана стало известно ранее в этот день. Причина смерти не названа. Дату прощания и время сообщат позже.

Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента России, создатель легендарных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк».