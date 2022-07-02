Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил город Еникаево в Донбассе.

Там он ознакомился с первоочередными задачами, которые стоят перед городом. Помощь населенному пункту оказывает Ленинградская область. Регион РФ закупил для Еникаево шесть автобусов и 12 единиц спецтехники.

Кроме того, специалисты ведут работу по восстановлению дорог и системы водоснабжения. В город привезли медицинское оборудование: маммограф, томограф, лабораторию забора крови, УЗИ и другое.

Ранее, 26 июня, заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщил, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.