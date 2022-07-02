Зампред Совбеза Медведев заявил о завершении бурного романа европейцев с украинцами

Отношения между Европой и Украиной можно сравнить с «бурным романом», который подходит к концу. Об этом заявил 2 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщил Медведев, этих отношений «уже не хотят, от них устали».

«Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше», — написал зампред Совбеза РФ в Telegram-канале.

Как выразился образно Медведев отметил, «угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака», которым является мифическое вступление Украины в Евросоюз (ЕС).

«При этом самим украинцам неплохо было бы вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда», — намекнул он на президента Украины Владимира Зеленского.

Он также отметил, что аналогичные процессы наблюдаются и в других странах Европы, которые также затеяли «любовные игрища с Киевом». По словам Медведева, это указывает на то, что от украинофилии до украинофобии остается всего один шаг.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины установили флаг ЕС в зале пленарных заседаний. Церемония проходила под аплодисменты парламентариев и транслировалась по телевидению Украины. По видеосвязи в ней принял участие президент страны Владимир Зеленский, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Киев теперь имеет «очень четкую европейскую перспективу», однако путь к членству в ЕС всё же потребует времени и тяжелой работы.

Как прокомментировал тогда же Медведев, присвоение статуса кандидатов в Евросоюз Украине и Молдавии выглядят как «опереточные действия». По мнению Медведева, сама Украина не всерьез относится к этому статусу. Он предположил, что присвоение статуса появилось, чтобы оказать влияние на Россию.

Ранее, 23 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

В тот же день The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.