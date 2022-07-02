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Зампред Совбеза Медведев заявил о завершении бурного романа европейцев с украинцами

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Отношения между Европой и Украиной можно сравнить с «бурным романом», который подходит к концу. Об этом заявил 2 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Как сообщил Медведев, этих отношений «уже не хотят, от них устали».

«Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившимся у них в стране, про то, что они в Польше», — написал зампред Совбеза РФ в Telegram-канале.

Как выразился образно Медведев отметил, «угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака», которым является мифическое вступление Украины в Евросоюз (ЕС).

«При этом самим украинцам неплохо было бы вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке. И для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда», — намекнул он на президента Украины Владимира Зеленского.

Он также отметил, что аналогичные процессы наблюдаются и в других странах Европы, которые также затеяли «любовные игрища с Киевом». По словам Медведева, это указывает на то, что от украинофилии до украинофобии остается всего один шаг.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины установили флаг ЕС в зале пленарных заседаний. Церемония проходила под аплодисменты парламентариев и транслировалась по телевидению Украины. По видеосвязи в ней принял участие президент страны Владимир Зеленский, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Киев теперь имеет «очень четкую европейскую перспективу», однако путь к членству в ЕС всё же потребует времени и тяжелой работы.

Как прокомментировал тогда же Медведев, присвоение статуса кандидатов в Евросоюз Украине и Молдавии выглядят как «опереточные действия». По мнению Медведева, сама Украина не всерьез относится к этому статусу. Он предположил, что присвоение статуса появилось, чтобы оказать влияние на Россию.

Ранее, 23 июня, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

В тот же день The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Россия не против возможного вступления Украины в ЕС, поскольку это не военный блок.

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