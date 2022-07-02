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Один человек погиб в перестрелке мигрантов на границе Сербии и Венгрии

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Фото: Commons.wikimedia.org/Srđan Popović
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Один человек погиб и несколько получили огнестрельные ранения в перестрелке между мигрантами на окраине сербского города Суботица на границе с Венгрией. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает сербский телеканал РТС.

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«Один человек, по официально неподтвержденной информации, погиб, а свыше пяти получили ранения разной степени тяжести в вооруженном столкновении между мигрантами в поселке Макова-Седмица под городом Суботица. У некоторых огнестрельные ранения в области живота», — говорится в материале.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

Полиция заблокировала подъездные пути к месту происшествия. На место также прибыл министр внутренних дел республики Александр Вулин.

Отмечается, что рядом с поселком Макова-Седмица постоянно собираются мигранты в надежде переправиться на территорию Евросоюза (ЕС) через границу с Венгрией. По предварительной версии, столкновение между двумя группами мигрантов произошло из-за разногласий по поводу того, кто будет переправляться через границу.

Днем ранее телеканал Sky News сообщил, что свыше 3 тыс. мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках в июне. Сопоставляя ее с теми же данными 2021 года, авторы статьи говорят о двукратном увеличении миграционного потока.

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