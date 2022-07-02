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Опубликованы кадры разрушительного торнадо на юго-востоке Китая

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Фото: соцсети
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Мощное торнадо обрушилось 2 июля на город Чаочжоу провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Очевидцы начали снимать происходящее на камеру и выкладывать видео в сеть.

На кадрах видно, как сильный ветер срывает кровлю с крыши, рвет линии электропередачи, разрушает здания и склады.

Утром в воскресенье неподалеку от юго-западной части города надвое разломилось инженерное судно с людьми на борту. Троих спасли, о судьбе 27 человек пока ничего неизвестно.

Синоптики объявили в регионе восьмой уровень штормового предупреждения.

Это уже второй крупный торнадо в южной часть Китая за последнее время. До этого разрушительный торнадо обрушился на южную часть Китая 19 июня. Устрашающая воронка пронеслась по прибрежным районам, сметая все на своем пути.

Ранее, в июне, сообщалось, что 11 человек погибли в результате урагана «Агата» в Мексике. Ураган, сформировавшийся над Тихим океаном, достиг второй — из пяти — категории по шкале Саффира – Симпсона. После выхода на сушу циклон вызвал ветер в 140–170 км/ч и волны высотой от шести до восьми метров. Дожди и сильный ветер оставили без электричества порядка 70 тыс. человек в штатах Оахака и Веракрус.

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