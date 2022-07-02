Захарова ответила главе МИД Латвии Ринкевичу о его ориентации в рамках дискуссии о борще

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу на слова о борще.

После включения украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО латвийский министр, обращаясь к Захаровой, написал в Twitter: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — написала Захарова 2 июля в своем Telegram-канале.

Ранее, 1 июля, культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как указано на сайте организации, культура приготовления этого блюда «нуждается в срочной охране».

До этого, 7 февраля, фразу «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица» произнес президент РФ Владимир Путин. Так российский лидер прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что ему не нравится ни один из пунктов Минских соглашений.

В 2019 году журналист Би-би-си Эндрю Эванс написал заметку, в которой назвал борщ орудием российской пропаганды. Репортеру не понравилось, что МИД РФ в Twitter позиционировал суп из свеклы как символ русской кухни.

В 2014 году Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.