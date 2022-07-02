Коллега назвала огромной потерей смерть советского аниматора Шварцмана

Художник-постановщик мультфильма «Тайна третьей планеты» Наталья Орлова 2 июля заявила, что смерть режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана — огромная потеря для всего мирового сообщества.

«Это очень огромная потеря, это целая история анимации. Леонид Аронович старейший и художник, и режиссер. Для всего мирового сообщества это огромная потеря. Таких профессионалов, как он, сейчас уже не осталось», — сказала Орлова «Известиям».

Она добавила, что Шварцман был «скромнейший, добрейший человек, прекрасный педагог».

«Он много воспитал и художников, и режиссеров, которые работают с ним, учились у него. Конечно, это совершенная утрата. Огромная потеря для всего анимационного содружества и для художественного мира в целом. Он был великолепный, замечательный художник. <...> Я знала, что он болел, лежал в реанимации», — сказала художник-постановщик.

О смерти Шварцмана стало известно ранее в этот день. Причина смерти не названа. Дату прощания и время сообщат позже.

Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента России, создатель легендарных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк».