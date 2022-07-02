Министр культуры Любимова выразила соболезнования близким мультипликатора Шварцмана

В уникальном творческом наследии классика советской анимации Леонида Швацмана остались десятки мультфильмов, которые по праву являются национальным достоянием России. Об этом заявила 2 июля министр культуры РФ Ольга Любимова, направив соболезнования близким художника в связи с его смертью.

«С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося художника анимационного кино и режиссера, народного художника Российской Федерации Леонида Ароновича Шварцмана. Созданные Леонидом Ароновичем персонажи искренне полюбились миллионам зрителям разных поколений, став для них теплым детским воспоминанием. Светлая память», — указала Любимова в телеграмме, имеющейся в распоряжении «Известий».

Глава Министерства культуры отметила, что для молодого поколения профессиональный путь Шварцмана «всегда будет служить настоящим примером любви к избранному делу и беззаветной преданности искусству».

В свою очередь режиссер и президент гильдии режиссеров Союза кинематографистов РФ Николай Лебедев заявил, что Шварцман, который создал образ Чебурашки и многих других любимых мультипликационных героев, ставших родными для россиян, будет еще долго дарить людям радость своими работами и после смерти.

Ранее 2 июля стало известно, что классик советской анимации Леонид Шварцман умер в Москве в возрасте 101 года. Причина его смерти не сообщается. Дата прощания и время станут известны позже.

Шварцман за полувековую работу на студии «Союзмультфильм» внес огромный вклад в развитие отечественной анимации. Благодаря перу художника были созданы герои мультфильмов «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», серии анимационных фильмов «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав», и другие.